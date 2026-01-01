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TROUSSE DE NETTOYAGE DE FILTRE À AIR HAUTE PERFORMANCE TOYOTA

  • Gardez votre filtre à air haute performance en excellent état
  • Applicable aux filtres à air haute performance TRD et GR
  • Comprend une bouteille de 355 ml de solution nettoyante pour filtre à air Toyota et une bouteille de 237 ml d'huile pour filtre à air Toyota

Les trousses de nettoyage de filtre à air Toyota haute performance sont maintenant disponibles à l'achat sur Autoparts.toyota.com ou chez votre concessionnaire Toyota local.

Toyota Performance Air Filter Cleaner and Air Filter Oil Bottles in front of Air Filter

Instructions pour l’utilisation de la trousse de nettoyage

Compatible avec tous les filtres à air TRD et GR.
Utilisation recommandée tous les 6 mois ou 80 000 km.

 

Étape 1 : Appliquer le nettoyant pour filtre à air haute performance Toyota

Vaporisez généreusement le nettoyant à filtre sur les deux côtés du filtre. Laissez agir 10 minutes. Ne laissez pas le nettoyant sécher sur le filtre à air.

Étape 2 : Rincer le filtre à air haute performance avec de l'eau à basse pression

Rincez votre filtre à air à l'eau froide à basse pression, du côté propre vers l'extérieur, afin d'éliminer les impuretés. Continuez à rincer le filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire. Il pourrait être nécessaire de répéter ces étapes

Étape 3 : Laissez sécher votre filtre naturellement

Après avoir rincé votre filtre, secouez-le délicatement pour éliminer l'excès d'eau et laissez-le sécher naturellement. N'appliquez pas d'huile tant que le filtre à air n'est pas complètement sec.

Étape 4 : Appliquer l'huile pour filtre à air Toyota haute performance

Lorsque vous utilisez le flacon d'huile pour filtre à air, appliquez l’huile uniformément sur la couronne de chaque pli. Laissez agir environ 20 minutes, puis retouchez les zones claires de chaque côté du filtre jusqu’à obtenir une couleur rouge uniforme.
 

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