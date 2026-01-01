Instructions pour l’utilisation de la trousse de nettoyage

Compatible avec tous les filtres à air TRD et GR.

Utilisation recommandée tous les 6 mois ou 80 000 km.

Étape 1 : Appliquer le nettoyant pour filtre à air haute performance Toyota

Vaporisez généreusement le nettoyant à filtre sur les deux côtés du filtre. Laissez agir 10 minutes. Ne laissez pas le nettoyant sécher sur le filtre à air.

Étape 2 : Rincer le filtre à air haute performance avec de l'eau à basse pression

Rincez votre filtre à air à l'eau froide à basse pression, du côté propre vers l'extérieur, afin d'éliminer les impuretés. Continuez à rincer le filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire. Il pourrait être nécessaire de répéter ces étapes

Étape 3 : Laissez sécher votre filtre naturellement

Après avoir rincé votre filtre, secouez-le délicatement pour éliminer l'excès d'eau et laissez-le sécher naturellement. N'appliquez pas d'huile tant que le filtre à air n'est pas complètement sec.

Étape 4 : Appliquer l'huile pour filtre à air Toyota haute performance

Lorsque vous utilisez le flacon d'huile pour filtre à air, appliquez l’huile uniformément sur la couronne de chaque pli. Laissez agir environ 20 minutes, puis retouchez les zones claires de chaque côté du filtre jusqu’à obtenir une couleur rouge uniforme.



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