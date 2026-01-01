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TROUSSE DE NETTOYAGE DE FILTRE À AIR HAUTE PERFORMANCE TOYOTA
- Gardez votre filtre à air haute performance en excellent état
- Applicable aux filtres à air haute performance TRD et GR
- Comprend une bouteille de 355 ml de solution nettoyante pour filtre à air Toyota et une bouteille de 237 ml d'huile pour filtre à air Toyota
Les trousses de nettoyage de filtre à air Toyota haute performance sont maintenant disponibles à l'achat sur Autoparts.toyota.com ou chez votre concessionnaire Toyota local.
Instructions pour l’utilisation de la trousse de nettoyage
Compatible avec tous les filtres à air TRD et GR.
Utilisation recommandée tous les 6 mois ou 80 000 km.
Étape 1 : Appliquer le nettoyant pour filtre à air haute performance Toyota
Vaporisez généreusement le nettoyant à filtre sur les deux côtés du filtre. Laissez agir 10 minutes. Ne laissez pas le nettoyant sécher sur le filtre à air.
Étape 2 : Rincer le filtre à air haute performance avec de l'eau à basse pression
Rincez votre filtre à air à l'eau froide à basse pression, du côté propre vers l'extérieur, afin d'éliminer les impuretés. Continuez à rincer le filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire. Il pourrait être nécessaire de répéter ces étapes
Étape 3 : Laissez sécher votre filtre naturellement
Après avoir rincé votre filtre, secouez-le délicatement pour éliminer l'excès d'eau et laissez-le sécher naturellement. N'appliquez pas d'huile tant que le filtre à air n'est pas complètement sec.
Étape 4 : Appliquer l'huile pour filtre à air Toyota haute performance
Lorsque vous utilisez le flacon d'huile pour filtre à air, appliquez l’huile uniformément sur la couronne de chaque pli. Laissez agir environ 20 minutes, puis retouchez les zones claires de chaque côté du filtre jusqu’à obtenir une couleur rouge uniforme.