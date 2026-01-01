KIT DE LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO TOYOTA
- Mantenga su filtro de aire de alto rendimiento en excelentes condiciones
- Aplicable a filtros de aire de alto rendimiento TRD y GR
- Incluye una botella de 355 ml de solución limpiadora de filtro de aire Toyota y una botella de 237 ml de aceite para filtro de aire Toyota
Los kits de limpieza de filtros de aire de alto rendimiento de Toyota ya están disponibles para su compra en Autoparts.toyota.com o en su concesionario Toyota local.
Instrucciones del kit de limpieza
Válido para todos los filtros de aire TRD y GR.
Momento de cambio: recomendado cada 6 meses o 80,000 km.
Paso 1: Aplique el limpiador de filtro de aire Toyota Performance
Rocíe generosamente el limpiador de filtros en ambos lados del filtro. Deje actuar durante 10 minutos. No permita que el limpiador se seque en el filtro de aire.
Paso 2: Enjuague el filtro de aire de alto rendimiento con agua a baja presión
Enjuague el filtro de aire con agua fría a baja presión desde el lado limpio hacia afuera para eliminar la suciedad. Continúe enjuagando el filtro hasta que el agua salga limpia. Puede que sea necesario repetir los pasos.
Paso 3: Deje que el filtro se seque naturalmente
Después de enjuagar el filtro, sacúdalo suavemente para eliminar el exceso de agua y déjelo secar al aire. No aplique aceite hasta que el filtro de aire esté completamente seco.
Paso 4: Aplique el aceite para filtro de aire de alto rendimiento Toyota
Al usar la botella de aceite para filtros de aire, aplíquelo uniformemente a lo largo de la corona de cada pliegue. Deje que el aceite actúe durante aproximadamente 20 minutos y luego retoque las áreas claras a ambos lados del filtro hasta que se vea un color rojo uniforme en todas las áreas.