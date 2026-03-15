2026 GR CUP SCHEDULE
GRAND PRIX OF ARLINGTON
Grand Prix Of Arlington Race 1 & 2
Mar 13 - Mar 15, 2026
SONOMA RACEWAY
Sonoma Raceway Race 3 & 4
Mar 27 - Mar 29, 2026
CIRCUIT OF THE AMERICAS
Circuit Of The Americas Race 5 & 6
Apr 24 - Apr 26, 2026
MICHELIN RACEWAY ROAD ATLANTA
Road Atlanta Race 7 & 8
Jun 12 - Jun 14, 2026
ROAD AMERICA
Road America Race 9 & 10
Aug 28 - Aug 30, 2026
BARBER MOTORSPORTS PARK
Barber Motorsports Park Race 11 & 12
Sep 25 - Sep 27, 2026
INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY
Indianapolis Motor Speedway Race 13 & 14
Oct 09 - Oct 11, 2026